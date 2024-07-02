الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف ستكون الرقابة والتركيز مع الحكومة الجديدة من قِبل مجلس النواب؟.. "أبوالعلا" يُجيب

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال د. أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، إن أهم أدوار مجلس النواب هو الدور الرقابي ورسم السياسات العامة سواء الاجتماعية أو السياسية للدولة والاقتصادية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب منوط بدراسة جيدة لبرنامج الحكومة التي سوف تتقدم لمجلس النواب بعد اختيارها من رئيس الجمهورية سواء بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بهذه الحكومة.

وأضاف أبوالعلا، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أننا متفائلون خيرًا لأن التحديات سواء تحديات عالمية أو إقليمية أو داخلية تحديات كثيرة، وكلنا أمل وتفاؤل بهذه الحكومة أن تتصدى لكثير من المشاكل سواء كانت مشاكل مزمنة كالنمو السكاني ومحاربة الاقتصاد الموازي ودخوله داخل الاقتصاد العام، بجانب مشاكل حالية كارتفاع الأسعار ومحاربة التضخم وعجز الموازنة، ونحن في انتظار دعم كثير جدًا من الملفات أهمها الملف الاقتصادي وبناء الإنسان من خدمات سواء صحة أو تعليم أو ثقافة أو رياضة.
وأكد، أن الظاهرة العالمية الآن هي الاقتصاد، لأنه الملف الرئيسي الذي سيبدأ مجلس النواب متابعته مع الحكومة عن كثب، لأن كل مواطن اليوم يعاني معاناة من الأسعار والتضخم سواء التضخم العالمي والتضخم داخل مصر، مشيرًا إلى أن أول ملف سيهتم به مجلس النوب هو الملف الاقتصادي والتنمية المستدامة يليه ملف بناء الإنسان من صحة وتعليم وثقافة.
 

اكسترا نيوز مجلس النواب الدور الرقابي الحكومة برنامج الحكومة

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