الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

راح ضحيتها 15 فلسطينيًا.. القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال اقترف مجزرة فى مدينة غزة

غزة
غزة

قال يوسف أبوكويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" بخان يونس، إن المشهد  في قطاع غزة ينقسم بين عدوان بري يتواصل على منطقة الشجاعية وآخر في مدينة رفح وما بينهما هو حالة نزوح جديدة وكبيرة لأعداد من الفلسطينيين الذين عادوا في الآونة الأخيرة إلى منازلهم في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.
 

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك استمرارًا لعمليات النزوح من مناطق جورة اللوت وعبسان الصغيرة والكبيرة من منطقة بني سهيلة وحي المنارة ومنطقة معن ومنطقة الشوكة، مشيرًا إلى أن هذه المناطق طالب فيها الجيش المواطنين بالإخلاء بدعوى أنه ينوي الرد على إطلاق الصواريخ هناك.

الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستهدف المنطقة الشرقية من مدينة غزة
 

وتابع، أنه فيما يتعلق بالميدان ما زال الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنطقة الشرقية من مدينة غزة وتحديدًا حي الشجاعية مع استمرار العملية البرية هناك، ومساء اليوم ارتقى ثلاثة شهداء إثر قصف إسرائيلي في منطقة شارع المنصورة غرب حي الشجاعية، حيث يتواصل القصف على هذه المنطقة إضافة إلى منطقة شارع بغداد هي المناطق التي تتمركز فيها آليات الاحتلال.
 

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقترف مجزرة في مدينة غزة تحديدًا في منطقة مسجد الشمعة بحي الزيتون راح ضحيتها 15 فلسطينيًا جراء استهداف مباشر لمجموعة من المواطنين.

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