الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مها عبدالناصر: استحداث وزارة الاستثمار أهم ملامح التغيير الحكومى الجديد

النائبة مها عبد الناصر
النائبة مها عبد الناصر

أكدت مها عبدالناصر، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن هناك مؤشرات إيجابية في التغيير الحكومي الجديد، مشيرة إلى استحداث وزارة الاستثمار كخطوة مهمة طال انتظارها، ومعربة عن أملها في نجاح المرشح لهذا المنصب.

وأوضحت "عبدالناصر"، خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة" أن الأهم هو خلق مناخ آمن وجاذب للاستثمار، مؤكدة على أهمية أن تكون وزارة الصناعة قائمة بذاتها نظرًا لدورها الحيوي.

وأكدت "عبدالناصر" على أهمية دور النواب في خلق جيل جديد من القادة، وشددت على ضرورة أن يشعر المواطن بأنه على رأس أولويات الحكومة، ما يعزز شعوره بالتغيير، كما أشارت إلى الحاجة الماسة لسياسات شاملة في مجالي التعليم والصحة.

واختتمت مؤكدًة على أن ملف الإصلاح الهيكلي لم يحظَ بالاهتمام الكافي منذ سنوات طويلة، مشددة على ضرورة التنسيق مع الهيئات المعنية لتحقيق الإصلاح المطلوب.

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