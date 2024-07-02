الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث الوزراء يوضح تفاصيل مشروع الشراكة الاستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص في "southmed"

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع الشراكة الاستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص في مشروع "southmed"، قائلًا: "إن الشراكة قائمة على توفير الدولة الأراضي للقطاع الخاص في إطار حرصها على دعم دور للقطاع الخاص وزيادة مساهمته في إجمالي استثمارات الدولة". 

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، أن الحكومة تسعى باستمرار إلى تطوير قطاع السياحة والصناعة والزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقطاعات رئيسية في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الدولة المصرية لتوفير كافة الامتيازات والحوافز والأراضي للقطاع الخاص ومن ناحية أخرى يعود على الدولة من خلال هذه الشراكة عدة مكاسب؛ تتمثل في الضرائب التي تحصل عليها الدولة وتوفير فرص العمل، زيادة انعكاس الأثر الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للدولة للاستثمارات الضخمة.

 

المستشار محمد الخمصاني متحدث الوزراء الشراكة الاستثمارية مشروع SouthMed

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