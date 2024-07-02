خبير اقتصادى: "حكومة سوناك والحرب الأوكرانية وضعتا بريطانيا فى مستوى قياسى للديون"

قال الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إن الحكومة الإنجليزية الحالية والأخرى السابقة أسوأ في إدارة الاقتصاد الإنجليزي، فضلًا عن أن الأخيرة دخلت في حرب غير مباشرة مع أوكرانيا بما فيه من تمويل للأسلحة، وهو ما أثر على الخزانة إلى جانب انقطاع الطاقة عن السوق الإنجليزية أثر على المصانع والإنتاج والتصدير لأوروبا.

وأضاف "السلاموني" خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية: "ارتفاع سعر الفايدة في السوق الإنجليزية أثر بشكل كبير على زيادة الديون الإنجليزية لأن أكبر جهة سيادية تقترض هي الحكومة، وبعد أن كان اقتراضها بفائدة 0% أصبحت الآن تقترض بفائدة 7 أو8%".