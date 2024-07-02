باسل عادل يكشف سبب تأخر اختيار الوزراء فى الحكومة الجديدة (فيديو)

قال باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار الوطني، إن تأخر اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة يعود إلى قرار دمج اختيارهم مع المحافظين والنواب، موضحًا أنه يجب وضع الأسماء على الطاولة وتوزيعها على المناصب التي تستحقها.

وأشار عادل، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة" إلى أن الكتلة كانت تطالب دائمًا بحكومة سياسية.

وأضاف أن ضم الوزارات خطوة إيجابية طالما بحثت عنها الكتلة، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار كانت موجودة سابقًا، لكن ملفها انتقل إلى رئيس الوزراء بسبب التعقيدات الكثيرة التي تحيط بها، متمنيًا التوفيق للحكومة الجديدة، مشددًا على أهمية أن تضع الحكومة السياسات وتصنعها.