الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة كمال للوزراء الجدد: "أعانكم الله.. الحمل ثقيل"

أسامة كمال
أسامة كمال

وجه الإعلامي أسامة كمال، رسالة للوزراء الجدد والراحلين عن الحكومة، قائلًا: "اللي ماشي من الحكومة عايز أقوله ألف شكر واللي مستمر بقوله كل التقدير، والجدد بقولهم الله يعينكم".

وأوضح أن الصورة العامة للحكومة الجديدة والمحافظين باتت شبه مكتملة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الوزراء أخلوا مكاتبهم.

وأشار "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إلى أنه شاهد هؤلاء الوزراء عن قرب وهم يعملون لصالح البلد، كانوا أمناء جدًا ووضعوا خططًا طويلة الأمد وليست مقتصرة على فترة عملهم فقط.

الإعلامي أسامة كمال مساء دى ام سى دي ام سي الوزراء

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