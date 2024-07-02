أميرة صابر: أتمنى من الحكومة الجديدة الاستماع لتوصيات الحوار الوطني

تمنت أميرة صابر، عضو مجلس النواب، بأن يكون تشكيل الحكومة الجديدة وفقا لتوقعات ورغبة الناس الحقيقية في تغيير سياسات كثيرة، خاصة في الحوار الوطني، حيث تبين خلال جلسات الحوار وجود فجوات في التشريع والتنفيذ، وانتهى بعدد كبير من التوصيات في مجالات مختلفة ومتعددة.

وأضافت "صابر"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”: "أتمنى أن تستمع الحكومة الجديدة إلى توصيات الحوار الوطني، وأخذها بعين الاعتبار والجدية وبشكل فعال وسريع، لأن هذه التوصيات حدثت بتوافق وطني واسع، خاصة الجانب السياسي منها".

وتابعت: "أهم المكتسبات التي حدثت للحوار الوطني، هي فتح مساحة كبيرة للتشاركية خاصة من التيارات السياسية المختلفة، والتي أكدت أهمية سرعة التعجيل بالنظر في أمور تشريعية كثيرة تخص المجالس النيابية تحديدا والمحليات".