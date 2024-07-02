الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد شردي: التغيير الوزاري ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية (فيديو)

الإعلامي محمد مصطفى
الإعلامي محمد مصطفى شردي

تحدث الإعلامي محمد مصطفى شردي عن التغيير الوزاري الجديد، مشيرًا إلى أن الوضع كان يتطلب تنشيطًا وضخ دماء جديدة، وأكد أن المسئولية ليست بالقليلة، وأن الحكومة تواجه تحديات كبيرة، أولها التحدي الاقتصادي.

وأوضح شردي، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة" أن التغيير استغرق وقتًا أطول مما توقعه الناس، حيث استمر لأكثر من شهر، مشيرًا إلى أن هناك دراسات أجريت لتحديد احتياجات الدولة، فضلًا عن دور الحوار الوطني وتوصيات لجانه التي قدمت للحكومة نقاطًا محددة لإصلاح الأمور.

وأضاف: "كنا أمام حالة تحتاج إلى تنشيط وضخ دماء جديدة لأن المسئولية ليست بالقليلة، ونحن أمام حكومة جاءت لمواجهة تحديات محددة، وأولها التحدي الاقتصادي، وهو ما ظهر في تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي، فالرئيس السيسي يعلم جيدًا أن المواطن تحمل، ودائمًا ما يقول ذلك".

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