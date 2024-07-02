الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا يطلب المواطن المصري من الحكومة الجديدة؟ (فيديو)

مساء dmc
مساء dmc

قال الإعلامي أسامة كمال، إننا نتعلم من الحياة العديد من الدروس، وهناك من يستفيد منها وهناك من يغفل عنها"، في إشارة عن التغيير الوزاري الذي تشهده مصر.

 

وأضاف "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المٌذاع عبر "دي إم سي"، أن الإنسان السوي لا ينتظر أن يكبر في السن ليكون حكيما ولكن يجب أن يتعلم طوال حياته في أوقات الحزن والفرحة والعسر واليسر، حيث طالب من المواطنيين أن يساهموا في مساعدة الوزراء الجدد في إكمال المهام الثقيلة عليهم.

وعرض خلال الحلقة تقريرا عن مطالب الشعب المصري من الحكومة الجديدة، والتي تمثلت في تحسين الحياة والمعيشة، والعمل على نمو الاقتصاد المصري، وعودة الكهرباء بشكل طبيعي، وتخفيض الأسعار.

 

أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال دي ام سي مساء دى ام سى الكاتب اللاتيني

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