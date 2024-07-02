ماذا يطلب المواطن المصري من الحكومة الجديدة؟ (فيديو)

قال الإعلامي أسامة كمال، إننا نتعلم من الحياة العديد من الدروس، وهناك من يستفيد منها وهناك من يغفل عنها"، في إشارة عن التغيير الوزاري الذي تشهده مصر.

وأضاف "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المٌذاع عبر "دي إم سي"، أن الإنسان السوي لا ينتظر أن يكبر في السن ليكون حكيما ولكن يجب أن يتعلم طوال حياته في أوقات الحزن والفرحة والعسر واليسر، حيث طالب من المواطنيين أن يساهموا في مساعدة الوزراء الجدد في إكمال المهام الثقيلة عليهم.

وعرض خلال الحلقة تقريرا عن مطالب الشعب المصري من الحكومة الجديدة، والتي تمثلت في تحسين الحياة والمعيشة، والعمل على نمو الاقتصاد المصري، وعودة الكهرباء بشكل طبيعي، وتخفيض الأسعار.