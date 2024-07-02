رسميًا.. اتحاد جدة يعلن رحيل مدربه مارسيلو جاياردو

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو من تدريب الفريق بالتراضي بين الفريقين، بعد موسم واحد مع النادي السعودي.

جاياردو فشل في تحقيق أي بطولة مع الفريق، حيث قادهم منذ نوفمبر 2023 في 31 لقاء فاز في 14 وخسر 13 وتعادل 4.

📝| إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الكروي الأول pic.twitter.com/aaIjNKhQJr — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 2، 2024

ويستعد نادي اتحاد جدة لتعيين مدربه الجديد حيث يعتبر أقوى وأقرب المرشحين الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق.

وتولى بيولي تدريب الفريق في أكتوبر 2019، ونجح في قيادته للفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021/2022.

وارتبط اسم أحمد حجازي باحتمالية الرحيل عن صفوف اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وكان أحمد حجازي قد انضم إلى صفوف الاتحاد السعودي في صيف 2020، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.