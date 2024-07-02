الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. اتحاد جدة يعلن رحيل مدربه مارسيلو جاياردو

مارسيلو جاياردو
مارسيلو جاياردو

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو من تدريب الفريق بالتراضي بين الفريقين، بعد موسم واحد مع النادي السعودي.

جاياردو فشل في تحقيق أي بطولة مع الفريق، حيث قادهم منذ نوفمبر 2023 في 31 لقاء فاز في 14 وخسر 13 وتعادل 4.

ويستعد نادي اتحاد جدة لتعيين مدربه الجديد حيث يعتبر أقوى وأقرب المرشحين الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق.

وتولى بيولي تدريب الفريق في أكتوبر 2019، ونجح في قيادته للفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021/2022.

وارتبط اسم أحمد حجازي باحتمالية الرحيل عن صفوف اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وكان أحمد حجازي قد انضم إلى صفوف الاتحاد السعودي في صيف 2020، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

اتحاد جدة السعودي اتحاد جدة جاياردو مارسيلو جاياردو بيولي

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