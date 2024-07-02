برلمانى: نتطلع لتغيير السياسات القديمة وثقتنا كبيرة فى الحكومة الجديدة (فيديو)

أكد عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن التجارب أثبتت صحة بعض السياسات الحكومية.

وأشار هلال، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة" إلى أن خطاب التكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي سيعبر عن احتياجات المواطنين من الحكومة الجديدة، معربًا عن ثقته في اختيارات الحكومة الجديدة، سواء من قبل رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الأسماء المطروحة للوزارة لديها تجارب سابقة.

وأضاف أن الحكومة الجديدة يجب أن تبدأ بتغيير السياسات والتواصل مع المواطنين منذ اليوم الأول، وأن تكون حاضرة في الشارع لتفهم مشاكل الناس والتحدث إليهم، موضحًا أن خطاب التكليف الرئاسي للحكومة الجديدة بدأ بالتحديات وفي مقدمتها ملف الأمن القومي.

وأكد "هلال": الشعب هو صاحب الحكم النهائي على أداء الحكومة.