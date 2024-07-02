الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقتل سيدة وإصابة زوجها على يد شقيقه فى المطرية

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سائق توك توك، قتل زوجة شقيقه وأصاب الأخير بمنطقة المطرية، بسبب خلاف على أموال.

البداية كانت بورود بلاغ الى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، مفادها مقتل سيدة وإصابة زوجها بطعنات نافذة ونقل للمستشفى العام في حالة حرجة.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة بين المجني عليه وشقيقه بسبب رفض الضحية إعطاءه مبلغا من المال، فقام المتهم بطعن زوجة أخيه وحاول شقيقه الدفاع عنها فقام بطعنه هو الآخر.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت مباحث القسم القبض على المتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بالقاهرة سائق توك توك قتل المطرية حوادث الدستور

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