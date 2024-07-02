الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى يكشف أهم الملفات الواجب طرحها أمام الحكومة الجديدة

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن أهم التحديات الآن أمام المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة هو ملف التضخم الذي يواجه الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة عندما تتصدى لهذا الملف فإنها لكي تنجح في هذا التصدي له لا بد لها أن تتعامل مع العديد من الملفات والتي من أهمها ملف الإصلاح الهيكلي الذي يحتاج إلى دفعة كبيرة وملف تمكين القطاع الخاص الذي سيكون له دور في خلق فرص عمل وفي خلق معدل نمو كبير خلال فترة القادمة، إضافة إلى ملف تنفيذ وتطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة.

وأضاف جاب الله، اليوم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه وفقا للاستراتيجية القائمة فالحكومة القادمة ليس مطلوبا منها أن تغير في الاستراتيجيات فمصر تمتلك استراتيجية لعام 2030 هي استراتيجية متكاملة بمشروعات محددة والمطلوب من الحكومة هو جودة التنفيذ التطبيق الجيد خلق آليات مبتكرة تكون أقصر جودة في التنفيذ، كما أنه مطلوب من الحكومة أن تكون متابعة للمتغيرات التي تحدث عالميًا بحيث يكون هناك إجراءات استباقية للمتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم.


وأوضح، أن الحكومة السابقة قامت بمجهود كبير، ولكن الفكرة الآن في اختيار أنواع السياسات، فلدينا سياسات مالية وسياسات نقدية يقوم بها البنك المركزي، وبالنسبة للسياسات المالية بوزارة المالية وفقا للموازنة التي تم إعدادها هي سياسات مالية تتجه نحو التقشف نوعا ما في المخصصات الاستهلاكية ومخصصات الاستثمار وضع حد أقصى للاستثمار مع زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أنه من داخل هذا التوجه ومن داخل هذه السياسات كيفية تطبيق كيفية اختيار البرامج كيفية اختيار أوجه الإنفاق وهذا هو المقصود بتطوير السياسيات المالية التي تعمل على بناء الإنسان في وزارة المالية وتعمل على ترشيد الإنفاق. 

اكسترا نيوز التحديات التضخم الحكومة الجديدة الإصلاح الهيكلي القطاع الخاص السياسات

مواد متعلقة

مصدر حكومى: منال عوض ميخائل للتنمية المحلية وشريف فتحى للسياحة

دبلوماسي سابق يكشف دور الحكومة الجديدة في مجال السياسة الخارجية

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الموريتانى لتهنئته بإعادة انتخابه رئيسًا

هشام عنانى: آمال المصريين معلقة على الحكومة الجديدة

مصدر رسمى: إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية خلال أيام

أستاذ إعلام: يجب على الحكومة الجديدة الاهتمام بمخاطبة الرأى العام

مصدر حكومى: اللواء طارق مرزوق محافظًا للدقهلية واللواء محب حبشى لبورسعيد

مصدر حكومى: اللواء هشام أبو النصر محافظًا لأسيوط وأيمن إبراهيم عطية للقليوبية

الأكثر قراءة

حظر إعلامى على لاعبى الأهلى.. وكولر يحسم موقف كهربا

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

محمد إبراهيم

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

حديث أمين عن الشأن الوزارى

محمد رفعت

المحافظون والتغيير!

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين