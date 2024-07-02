خبير اقتصادى يكشف أهم الملفات الواجب طرحها أمام الحكومة الجديدة

قال دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن أهم التحديات الآن أمام المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة هو ملف التضخم الذي يواجه الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة عندما تتصدى لهذا الملف فإنها لكي تنجح في هذا التصدي له لا بد لها أن تتعامل مع العديد من الملفات والتي من أهمها ملف الإصلاح الهيكلي الذي يحتاج إلى دفعة كبيرة وملف تمكين القطاع الخاص الذي سيكون له دور في خلق فرص عمل وفي خلق معدل نمو كبير خلال فترة القادمة، إضافة إلى ملف تنفيذ وتطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة.



وأضاف جاب الله، اليوم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه وفقا للاستراتيجية القائمة فالحكومة القادمة ليس مطلوبا منها أن تغير في الاستراتيجيات فمصر تمتلك استراتيجية لعام 2030 هي استراتيجية متكاملة بمشروعات محددة والمطلوب من الحكومة هو جودة التنفيذ التطبيق الجيد خلق آليات مبتكرة تكون أقصر جودة في التنفيذ، كما أنه مطلوب من الحكومة أن تكون متابعة للمتغيرات التي تحدث عالميًا بحيث يكون هناك إجراءات استباقية للمتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم.



وأوضح، أن الحكومة السابقة قامت بمجهود كبير، ولكن الفكرة الآن في اختيار أنواع السياسات، فلدينا سياسات مالية وسياسات نقدية يقوم بها البنك المركزي، وبالنسبة للسياسات المالية بوزارة المالية وفقا للموازنة التي تم إعدادها هي سياسات مالية تتجه نحو التقشف نوعا ما في المخصصات الاستهلاكية ومخصصات الاستثمار وضع حد أقصى للاستثمار مع زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أنه من داخل هذا التوجه ومن داخل هذه السياسات كيفية تطبيق كيفية اختيار البرامج كيفية اختيار أوجه الإنفاق وهذا هو المقصود بتطوير السياسيات المالية التي تعمل على بناء الإنسان في وزارة المالية وتعمل على ترشيد الإنفاق.