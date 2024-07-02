أحمد موسى يشيد بوزير الكهرباء السابق: "كان يعمل بدون راتب"

تقدم الإعلامي أحمد موسى، بخالص التهاني للمهندس كريم بدوي، وذلك بعد ترشيحه لتولي منصب وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

تشكيل الحكومة الجديدة

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المهندس كريم بدوي من الخبرات الدولية المتمكنة في هذا الملف.

وأضاف في حديثه، أنه تقع على عاتق وزير البترول عدة مهام ومطالب قوية للمواطنين، ونتمنى بأن يحقق بدوي نجاحًا في قطاع البترول الفترة المقبلة.

إنتاج مصر من الكهرباء

وتابع: "طارق الملا قدم تغييرًا كبيرًا في وزارة البترول خلال السنوات الماضية، وكان له دور واضح في إحداث انتعاشة في قطاع البترول فور توليه على الفور، ولكن أزمة الكهرباء الأخيرة كانت أزمة عالمية في المقام الأول".

كما توجه الإعلامي أحمد موسى، بالشكر والتحية للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء السابق، حيث قام بإحداث طفرة في قطاع الكهرباء بشكل يدعو للفخر.

واستطرد: "الدكتور محمد شاكر خدم الدولة المصرية، وعنده مكتب استشاري كان بيشتغل حاجات كتير للبلد بالملايين دون أن يأخذ جنيهًا واحدًا، كما أنه كان لا يتقاضى راتبًا، كانت قدراتنا الإنتاجية قبل 2014 نحو 24 ألف ميجا وات، وأصبحت قدراتنا 60 ألف ميجا وات".