الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير شئون إسرائيلية: 96% من الفلسطينيين معرضون لشبح المجاعة والموت

غزة
غزة

قال مراد حرفوش، خبير الشئون الإسرائيلية، إن أهالي قطاع غزة يتعرضون لشبح المجاعة والاحتلال يعيق دخول المساعدات خاصة بعدما استهداف معبر رفح من الجانب الفلسطيني منذ 57 يومًا.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن استهداف الاحتلال للمستشفيات ما زال قائمًا وهو ما ينذر لتعرض أكثر من 2 مليون مواطن لشبح المجاعة، مؤكدًا أنه يجب تطبيق قرار مجلس الأمن الذي اتخذ خلال الشهرين الماضيين بإدخال المساعدات الفورية لقطاع غزة.

الفلسطينيون ينزحون للموت نتيجة لعدم توفر الغذاء والدواء

وتابع، أن الفلسطينيين ينزحون للموت نتيجة لعدم توفر الغذاء والدواء، موضحًا أن الولايات المتحدة، تدرك بشكل واضح الأوضاع التي يعيشها المواطنون بغزة وتدرك ما يتعرض له الشعب من السياسة الإسرائيلية وأن 96% منهم لا يتوفر لهم الغذاء بالإضافة لتدمير البنية التحتية ولكنها تقف عاجزة عن إدخال المساعدات لهم أو وقف هذه الحرب.
 

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