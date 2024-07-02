صعود اليمين فى فرنسا وحصانة افتراضية لـ ترامب.. أبرز أخبار العالم

شهدت الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا صعودًا لليمين المتطرف، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن زيادة المعونات المقدمة إلى أوكرانيا، وسط ردود أفعال غاضبة من نتائج المناظرة التاريخية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب قبل الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، أبرز الأحداث والأخبار العالمية التي نشرتها مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.

لوبان تبحث عن حلفاء لتشكيل الحكومة الفرنسية

قالت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد في فرنسا، إنها ستطلب الدعم من مرشحي الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة إذا فشل حزبها في الفوز بأغلبية مطلقة بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية يوم الأحد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الجبهة الوطنية، الذي فاز بنسبة 33.2% من الأصوات في الجولة الأولى، لن يتمكن من الحصول على عتبة 289 مقعدًا.

وشكلت أحزاب اليسار والوسط تحالفات استراتيجية لتركيز الأصوات ضد اليمين المتطرف.

وبحسب صحيفة لوموند، فقد انسحب أكثر من 210 من مرشحيهم.

وفاة 100 شخص في الهند خلال احتفالات دينية

لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في تدافع على تجمع هندوسي في مدينة هاثراس شمال الهند، بحسب مسئولين محليين. وكان من بين الضحايا العديد من النساء والأطفال.

وتتكرر الحوادث المميتة في المهرجانات الدينية الهندية، حيث تتجمع حشود كبيرة في مساحات صغيرة. ولقي نحو 115 حاجًا حتفهم في تدافع في ولاية ماديا براديش عام 2013.

دعوات ديمقراطية لانسحاب بايدن من الانتخابات

أصبح لويد دوجيت، عضو الكونجرس من ولاية تكساس، أول مشرع ديمقراطي يحث الرئيس جو بايدن علنًا على التنحي عن منصب مرشح الحزب بعد أدائه في المناظرة الأسبوع الماضي.

وفي يوم الثلاثاء أيضًا، بدا أن نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، تلقي بظلال من الشك على قدرات الرئيس، وقال جيم كلايبورن، الحليف القوي لبايدن، إنه سيدعم - افتراضيًا - كامالا هاريس، نائبة الرئيس.

مساعدات أمريكية جديدة لـ أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن مساعدات بقيمة 2.3 مليار دولار لأوكرانيا لتعزيز مخزونها من الأسلحة الحيوية.

وتحتاج الدولة التي مزقتها الحرب بشكل عاجل إلى صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي.

وقال أوستن إن بلاده ستتخذ خطوات لبناء جسر لعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي. وذلك خلال لقائه بنظيره الأوكراني في واشنطن.

حصانة دونالد ترامب

لن يعارض المدعون العامون في مانهاتن محاولة دونالد ترامب تأجيل جلسة النطق بالحكم. ومن المقرر أن يصدر الحكم على ترامب، الذي أدين في مايو بـ34 تهمة جنائية، الأسبوع المقبل.

ولكن بعد ساعات من حكم المحكمة العليا في أمريكا بأن ترامب يحق له التمتع بـ"الحصانة الافتراضية" فيما يتعلق بالأعمال الرئاسية الرسمية، بدأ محاموه جهودهم لإلغاء الحكم الصادر في نيويورك.

انخفاض مبيعات تسلا

انخفضت مبيعات تسلا بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وهو الانخفاض الفصلي الثاني على التوالي. وكان الانخفاض أقل مما توقعه المحللون.

وتواجه شركة صناعة السيارات عامًا مضطربًا، فقد أعلنت عن تسريح عدد كبير من العمال في أبريل، وانخفض سعر سهمها بنسبة 10% تقريبًا منذ يناير. وتعاني صناعة السيارات الكهربائية من المنافسة الصينية وارتفاع أسعار الفائدة.

المصدر: إيكونوميست