محافظ دمياط الجديد.. من هو الدكتور أيمن الشهابي؟
ترددت أنباء قوية عن تولي الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة جامعة بنها منصب محافظ دمياط، بعد رحيل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط في حركة المحافظين المزمع إعلانها خلال ساعات.
وفيما يلي أبرز المعلومات عنه
- الدكتورأيمن رشاد الشهابي هو أستاذ بقسم الهندسة المساحية في كلية الهندسة في جامعة بنها وتقلد منصب عميد كلية الهندسة بجامعة بنها في ٢٩ سبتمبر عام ٢٠٢٠ م.
- حصل الدكتور أيمن الشهابي على درجة البكالوريوس في الهندسة من كلية الهندسة بشبرا، وواصل دراسته ليحصل على درجة الماجستير ثم الدكتوراه في الهندسة المدنية.
- عمل كأستاذ في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا، حيث ساهم في تدريس وتدريب أجيال من المهندسين وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات دولية ومحلية مرموقة، وتتركز اهتماماته البحثية في تصميم المنشآت الخرسانية وإدارة المشاريع الهندسية.
- شغل منصب رئيس قسم الهندسة المدنية قبل تعيينه عميدًا، شغل منصب رئيس قسم الهندسة المدنية، حيث أظهر مهاراته القيادية والإدارية كما شغل منصب عميد كلية الهندسة بشبرا وبصفته عميدًا، يقود الدكتور أيمن الشهابي جهود تطوير الكلية، بما في ذلك تحديث المناهج الدراسية، تعزيز البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية للكلية.
- عمل على تحديث المناهج لتتماشى مع التطورات الحديثة في مجال الهندسة، مما يضمن حصول الطلاب على تعليم يتوافق مع المعايير الدولية.
- شجع على زيادة النشاط البحثي داخل الكلية، ودعم المشروعات البحثية المبتكرة التي تهدف إلى حل مشكلات الهندسة العملية
- كما قاد جهود التعاون مع جامعات ومؤسسات دولية، مما ساهم في تبادل الخبرات وتحسين جودة التعليم الهندسي في الكلية.
- أعلن الدكتور أيمن الشهابي أثناء شغله منصب العميد تحقيق رؤية شاملة لتطوير كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها، من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير مرافق الكلية بما يشمل المعامل والمختبرات لتوفير بيئة تعليمية وبحثية متقدمة.