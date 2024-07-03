محافظ دمياط الجديد.. من هو الدكتور أيمن الشهابي؟

ترددت أنباء قوية عن تولي الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة جامعة بنها منصب محافظ دمياط، بعد رحيل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط في حركة المحافظين المزمع إعلانها خلال ساعات.

وفيما يلي أبرز المعلومات عنه



الدكتورأيمن رشاد الشهابي هو أستاذ بقسم الهندسة المساحية في كلية الهندسة في جامعة بنها وتقلد منصب عميد كلية الهندسة بجامعة بنها في ٢٩ سبتمبر عام ٢٠٢٠ م.



