الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة كمال يستعرض أسماء الوزراء الجدد: التغيير سيتخطى الـ75% من الوزارات

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إننا أمام تغيير وزاري وليس تعديلًا، حيث إنه عندما يكون هناك تعديل وزاري يستمر رئيس الوزراء في منصبه ويحدث تعديل بمغادرة بعض الوزراء، ولكن التغيير الوزاري هو عندما يتقدم رئيس الوزراء باستقالته وبعدها يكلف الرئيس نفس رئيس الوزراء أو شخصًا آخر بتشكيل الحكومة، مضيفًا: "هذا التغيير يشمل عددًا كبيرًا من الوزارات والتعديل سيتخطى الـ75% وهناك وزارات سيتم ضمها لأخرى وأخرى سيتم إلغاؤها".

 

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن كل التفاصيل بشأن الحكومة الجديدة والوزراء الجدد ستكون واضحة غدًا مع حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحديث الآن دائر عن أن هناك تغييرات كبيرة.

 

واستعرض أسماء الوزراء الجدد ومناصبهم السابقة، مفيدًا بأن شريف فاروق سيكون وزيرًا للتموين وهو كان رئيسًا للهيئة القومية للبريد، وكانت لديه القدرة على تحقيق إنجازات كبيرة، بالإضافة إلى أن من الأسماء المؤكدة هو تولي الشيخ أسامة الأزهري حقبة وزارة الأوقاف، وهو شخص يميزه فكر راقٍ ومميز ويصل للمواطنين في أكثر من موقف.

 

وتتولى الدكتورة مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي وهو اسم ليس بغريب عن الشعب المصري ولديها نشاط كبير، وأيضًا يتولي الدكتور بدر عبدالعاطي وزارة الخارجية والهجرة، وشريف الشربيني يتولي وزارة الإسكان، وله العديد من الإنجازات، وتم التأكد أيضًا من تولي أحمد كجوك، وزارة المالية وهو من الشباب وله خبرات كبيرة جدًا، وتولي حسن الخطيب وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية، ويتولى المستشار محمود فوزي وزارة الشئون النيابية والجميع تعرف عليه من خلال الحوار الوطني وحملة الرئيس السيسي في الانتخابات الأخيرة.

 

وعن الوزراء المستمرين في الحكومة الجديدة، شدد على أن الدكتور هاني سويلم، وزير الري مستمر في عمله كوزير وله خبرات وحقق نجاحات كبيرة، وأيمن عاشور، وزير التعليم العالي مستمر أيضًا، وأيضًا يستمر وزير الشباب والرياضة.

أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال الشعب المصري مساء دى ام سى دي ام سي

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