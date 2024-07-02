قصواء الخلالى: البلاد بحاجة إلى برنامج قوى من الوزراء الجدد (فيديو)

تحدثت الإعلامية قصواء الخلالي عن انتهاء تشكيل الحكومة الجديدة، والتي ستؤدي اليمين الدستورية غدًا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وأوضحت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية "سي بي سي"، أن البلاد بحاجة إلى برنامج قوي من الوزراء الجدد، مشيرة إلى أن برنامجها كان قد طالب سابقًا بتعديلات حكومية كبيرة، ما جعل من الضروري تشكيل حكومة جديدة في ظل الولاية الجديدة.

وأضافت "الخلالي"، استنادًا إلى مصادرها، أن التشكيل الجديد سيشمل تغيير ما يقرب من 20 وزيرًا، مؤكدة أن الدكتور مصطفى مدبولي كان قد تعرض لانتقادات كبيرة قبل إبرام صفقة رأس الحكمة، ولكن بعد هذه الصفقة، ظهرت جهود ملحوظة منه.

وأشارت إلى أن الدكتور مدبولي أدار صفقة شراكة رأس الحكمة بمهارة، ما ساهم في إنقاذ الوضع الاقتصادي بدعم من أجهزة الدولة.

واختتمت "الخلالي" تصريحاتها بالتأكيد على أن هناك العديد من الملفات التي تحتاج إلى العمل عليها، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، وأن حل هذه الملفات يتطلب إدارة جيدة وكفاءات وخبرات لتلبية مطالب الشعب المصري.