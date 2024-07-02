الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب: تحسين حياة المصريين على رأس أولويات الحكومة الجديدة

عمرو القماطي
عمرو القماطي

طالب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة الجديدة، بالاستجابة لتطلعات الشعب المصري وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي برفع مستوى معيشة الموطنين والتقليل من معاناتهم والعمل على تحسين الحياة الاقتصادية.

لفت القماطي، في تصريحات اليوم، إلى ضرورة قيام الحكومة الجديدة بتعزيز التفاعل مع القوى السياسية والأحزاب المصرية ودراسة مقترحاتهم بجدية، وفتح الحوار المستمر معهم لضمان شمولية القرارات وتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية.

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وتابع عضو مجلس الشيوخ أن الأمل معقود على أن تكون الحكومة الجديدة شريكًا فعالًا في تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس السيسي.

وواصل نائب الشيوخ، إلى وجود تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تمر بالوطن، داعيا إلى الالتزام التام بتكليفات الرئيس السيسي بضرورة تخفيف المعاناة عن المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة وجذب الاستثمارات.

واختتم القماطي بدعوة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ضرورة العمل على تفعيل مخرجات الحوار الوطني، بما يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري، والعمل على عودة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية.

النائب عمرو القماطي مجلس الشيوخ الحكومة الجديدة الرئيس السيسي الموطنين

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