الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تيسير مطر: تحقيق نتائج إيجابية هو أبرز مطالب المواطن من الحكومة الجديدة

تيسير مطر
تيسير مطر

علق تيسير مطر، أمين عام اتحاد الأحزاب المصرية، على التشكيل الوزاري الجديد، مؤكدًا أن تحقيق نتائج على أرض الواقع، هو أبرز ما ينتظره المواطن من الحكومة الجديدة.

وأضاف مطر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن المواطن يريد أن يرى نتائج إيجابية من الوزراء الجدد.

وتابع: نثق في اختيارات رئيس الوزراء، والحكومة الجديدة لا تملك رفاهية الوقت، حيث أصبح المواطن بحاجة ماسة للشعور بنتائج تتحقق على أرض الواقع". 

أمين عام اتحاد الأحزاب السياسية التشكيل الوزاري الجديد تيسير مطر الحكومة الجديدة

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