الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب المحافظين البريطانى مهدد بخسارة فادحة.. قيادى يوضح

عمر إسماعيل
عمر إسماعيل

قال عمر إسماعيل، القيادي في حزب العمال البريطاني، إن الحزب ما زال متفوقًا حتى الآن في نتائج استطلاعات الرأي وبالطبع هذا الأمر محمود بالنسبة لنا، بل يرتفع أيضًا بمرور الوقت، فوفقًا لاستطلاع تم إجراؤه في الثالث من يونيو الشهر الماضي كان متوقعًا أن يحصل حزب العمال على نحو 194 مقعدًا، وفي استطلاع آخر في نهاية نفس الشهر حصل على 200 مقعد.

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن من يسهم في وصول حزب معين لحكم هذا البلاد هو تصويت الناخب البريطاني في الانتخابات المقرر له في 4 يوليو، وإذا تم هذا التصويت لا يمكن الاعتماد على الاستطلاعات، لأنه توجد شكل من التواكل للناخب البريطاني إذا اعتقد أن حزب ما سيكون الفائز.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تهتم بها وسائل الإعلام البريطانية ومراكز الأبحاث والدراسات البريطانية، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها؛ لأن عينات هذه الاستطلاعات تختلف من شركة إلى أخرى.

حزب المحافظين البريطاني حزب العمال البريطاني عمر إسماعيل ملف اليوم القاهرة الإخبارية

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