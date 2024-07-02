بايدن سيظهر الجمعة فى أول مقابلة منذ مناظرته مع ترامب

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيظهر يوم الجمعة في أول مقابلة منذ مناظرته مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وفق شبكة أيه بي سي الأمريكية.

حيث سيجلس الرئيس جو بايدن مع شبكة ABC News يوم الجمعة لإجراء أول مقابلة تليفزيونية له منذ المناظرة الرئاسية الأسبوع الماضي، وأدى الأداء الضعيف للرئيس في المناظرة إلى دعوات له بالانسحاب من السباق من قِبل السياسيين من كلا الجانبين.

بث أجزاء من اللقاء

وسيتحدث بايدن إلى مذيع برنامج "Good Morning America" ​​ومذيع برنامج "This Week" جورج ستيفانوبولوس لإجراء المقابلة، سيتم بث النظرة الأولى في طبعة الجمعة 5 يوليو من برنامج "World News Tonight with David Muir" مع بث أجزاء منه يومي السبت والأحد في برنامج "Good Morning America".

سيتم بث المقابلة الموسعة يوم الأحد 7 يوليو على برنامج "هذا الأسبوع" وحلقة يوم الإثنين من برنامج "صباح الخير يا أمريكا".

وتعرض بايدن (81 عامًا) لانتقادات بسبب أدائه المتفاوت في المناظرة. أصبح النائب عن ولاية تكساس لويد دوجيت أول عضو ديمقراطي في مجلس النواب يدعو بايدن إلى الانسحاب من ترشيحه يوم الثلاثاء كمرشح رئاسي.

وعلى الرغم من بعض الدعوات التي تطالبه بالتنحي، واصل معظم الديمقراطيين دعم بايدن كمرشح.



وقالت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي لشبكة "إم إس إن بي سي" يوم الثلاثاء إن الرئيس عاش "ليلة سيئة"، لكنها أضافت: "لديه حكم. لديه تفكير استراتيجي".

وألقى السيناتور الديمقراطي بوب كيسي، الذي يترشح لإعادة انتخابه في ولاية بنسلفانيا، دعمه خلف بايدن بعد ظهر الإثنين عندما سُئل عن أداء الرئيس في المناظرة، وقال للصحفيين إنه واثق من قدرة بايدن على خوض سباق إعادة انتخاب قوي والخدمة لفترة ولاية ثانية.

وقال: "لا، لا أشعر بالقلق بشأن ذلك. انظر، لقد أمضى ليلة سيئة في المناظرة، لكنني أعتقد أن الناس يعرفون ما هو على المحك".