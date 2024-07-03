أحد أعمدة مواجهة الإرهاب.. أبرز المعلومات عن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد

كشفت مصادر لفضائية "إكسترا نيوز" عن تولي اللواء طارق مرزوق منصب محافظ الدقهلية الجديد، وتنشر "الدستور" أبرز المعلومات عنه في السطور التالية

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد تولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، ‎وكان له دور كبير فى عدد من القضايا الإرهابية والتى ساهم فى الكشف عنها وعن العناصر الإرهابية التى شاركت فيها، كما تمكن من ضبط عدد كبير من الخلايا الإرهابية.

‎وقد عمل اللواء مرزوق بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وهو عقيد ثم ترقى لرتبة العميد وعمل نائبًا لمدير أمن أسوان في 2016، ثم تولى منصب مدير قطاع الشرق بالعاصمة.

أبرز التحديات التي تواجه محافظ الدقهلية الجديد



يواجه محافظ الدقهلية الجديد عددا من الصعوبات والتحديات عقب توليه منصب المحافظ، نظرا لأن الدقهلية محافظة ذات طابع خاص وتركيبة سكانية متباينة وحدود واسعة، ورصدت "الدستور" آراء مواطني محافظة الدقهلية فى أبرز التحديات التى تواجه المحافظ الجديد

وقال عادل السلكاوى "موظف"، إن أبرز التحديات التى قد تواجه المحافظ الجديد هو نقص الكوادر والخبرات فى الوحدات المحليات، مشيرا إلى ان الوحدات المحلية بها نقص موظفين ما قد يعرقل عمل المحافظ الجديد.

حل مشكلة القمامة

فيما أضاف فتحى جمال أحد اهالى مدينة المنصورة، أن سلوكيات وعادات وتقاليد الاهالى قد تكون التحدى الاكبر امام المحافظ الجديد، خصوصا فيما يتعلق بمشكلة القمامة مشيرا إلى ان الأهالي لم يعتادوا على وضع القمامة داخل الصناديق المخصصة لكنهم يضعوها فى منتصف الطرق.

و أشارت خلود مجدى ربة منزل إلى أن التحديات التي قد تواجه المحافظ الجديد، هى نقص الإمكانيات فالدقهلية محافظة كبيرة تحتاج إلى إمكانيات ضخمة للعمل على التطوير.