الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موقع نيابة المرور.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

الاستعلام عن مخالفات
الاستعلام عن مخالفات المرور

يتصدر  البحث عن  الاستعلام عن المخالفات المروريةبرقم اللوحة باهتمام الكثيرين من قائدي وملاك السيارات، وذلك من خلال محركات البحث جوجل وغيرها على الأنترنت.

 

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

يتميز الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة بأنه يوفر الوقت ويبعد ملاك وقائدي السيارات عن الوقوف في الطوبير والابتعاد عن الزحام ما سهل الأمور لهم والوقت أيضا.

 

كما يمكن إنهاء عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة من خلال الدخول عبر موقع نيابة المرور الموجود على بوابة مصر الرقمية على الإنترنت ثم تنفيذ الخوطات الخاصة بالاستعلام.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا

خطوت استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

برقم السيارة.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

 خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

وقد شهدت محركات البحث على جوجل عن خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.

 

الدستور تقدم لمتابعيها خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في عدة خطوات محددة.

 

  1. البحث عن موقع نيابة المرور على الإنترنت
  2. يجب الضغط على موقع نيابة المرور.
  3. عليك أن تضغط على أيقونة بيانات المرور.
  4. يجب عليك القيام بالضغط علي الاستعلام عن مخالفات المركبات.
  5. عليك أن تدخل الرقم القومي الخاص بك مع إدخال رقم اللوحة المعدنية الخاص بسيارتك مع بكتابة الأرقام أولًا ثم الحروف.
  6. وهنا تأتي أخر الخطوات وهي  القيام بالضغط على إجمالي مخالفات المرور، لتظهر مبالغ المخالفات المستحق دفعها

 

الاستعلام عن مخالفات المرور

أتاحت الدولة المصرية إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور عن استخدام الهاتف اللوحي " المحمول" وأنت جالس في المنزل في غضون دقائق تتمكن خلالها من تحديد مخالفات سيارتك.

 

وتأتي تلك الخدمة ضمن الخدمات المتميزة التي تسعى الدولة المصرية لتقديمها لمواطنيها كخدمة تليق بهم وبالجمهورية الجديدة، من خلال تقديم كافة التسهيلات للمواطنين بهدف إراحتهم والقضاء على الزحام وطوابير الانتظار.

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خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا

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