ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

تساؤلات كثيرة ودهشة واستغراب وعدم تصديق أحيانًا. شعرت بكل هذا بعدما تم الكشف عن التشكيل الحكومي الجديد اليوم، قبيل إجراء مراسم حلف اليمين أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا، خلفًا لتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة يوم 3 يونيو الماضي.

دعونا نفكر سويًا: هل خبرات الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يمارس العمل الحكومي لنحو 16 عامًا متواصلة منذ عام 2008، بدءًا من عمله كرئيس هيئة التخطيط ثم وزيرًا للإسكان ثم رئيسًا لوزراء مصر منذ عام 2018، لا تؤهله لاختيار كفاءات وطنية تناسب الظروف الحالية للبلاد؟ سأجيب بخبرتي الممتدة لأكثر من 12 عامًا في تغطية ملف وزارة الإسكان و7 سنوات في تغطية ملف رئاسة مجلس الوزراء مع ملف الإسكان. بالطبع هناك أسرار واعتبارات كثيرة لا نعلمها، خاصة مسوغات الأمن القومي، وهي ليست محل حديث أو نقاش بين العامة. علينا أن نثق في متخذ القرار وندعمه، لأننا شركاء في هذا الوطن، ولا طريق لنا سوى النجاح وتحقيق الهدف.

علينا أن ندرك جيدًا حجم المسئولية الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة وصعوبة الظرف الذي نعيشه، وأن نتفهم الظروف المحيطة ببلادنا، خاصة الخارجية. كما نعرف حقوقنا ومتطلباتنا منها، يجب علينا دعم الحكومة لتحقيق الهدف المنشود.

من بين الملاحظات المدهشة في التشكيل الجديد، اختيار المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وزيرًا للإسكان، وهو أصغر الوزراء سنًا. هذا ليس تقليلًا من شأنه، بل تأكيدًا على تمكين القيادات الشابة وفقًا للخبرة والكفاءة. الشربيني يمتلك خبرة كبيرة رغم صغر سنه. ومن بين المدهشات أيضًا وزير التموين الجديد، الدكتور شريف فاروق، القادم من هيئة البريد. فالاعتبارات قد تكون الكفاءة الإدارية لتحقيق الهدف.

عزيزي المواطن المصري، أعيش مثلك مرارة الأسعار وكل المشاكل، لكنني أرى نفسي في منطقة الوسط بينك وبين الحكومة، أنقل لك ما يقومون به وأنقل لهم ما تعاني منه. قد تكون لك وجهة نظر وغيرك كذلك، وهو حق طبيعي، لكن بواطن الأمور لا تعلمها، ليس تقليلًا من شأنك. الحقيقة على أرض الواقع أنه ليس من المصلحة العامة أن تعلمها. يكفيك أن تشعر بأن القادم أفضل وأن الحال يتحسن، وهو المطلوب من الحكومة الجديدة. أدعوك لدعمهم حتى يتحركوا بكل ما أوتوا من قوة لتحقيق هذا الهدف.

قبل أن أنهي حديثي، أود أن أتوجه بالشكر لكل الوزراء الراحلين، فأغلبهم، إن لم يكن جميعهم، خدموا البلاد بوطنية خالصة. وأعتقد أنه لا يوجد أغلى من العمر، والراحلون بينهم من قضى أكثر من 10 سنوات مستمرًا في منصبه يخدم الوطن. ليس غريبًا أن يكون هناك أخطاء، لكنها لا تمحو ما حققوه على أرض الواقع.