الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز

أحمد موسى عن التشكيل الوزاري الجديد: شكرًا للرئيس السيسي على اختياراته القوية

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن اختيار السفير بدر عبد العاطي لوزارة الخارجية في منتهى القوة، معبرًا: "السفير بدر عبد العاطي ابن الدبلوماسية والخارجية المصرية وابن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعلاقته بالإعلام قوية ويتحدث بمنتهى الطلاقة، حيث كان يتحدث باسم الوزارة بعد ثورة يناير بمنتهى القوة والوضوح".

التشكيل الوزاري الجديد


وقال موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن وزارة الخارجية المصرية من أهم القطاعات الدبلوماسية، معلقا: "شكرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي على اختياراته التي كانت في منتهى القوة".

 

وأضاف في حديثه، أن كل الوزراء يختارهم الرئيس السيسي ويشاور عليهم، ويتشاور مع رئيس الوزراء ومعرفة رؤية المرشحين لتولي حقائب وزارية.

 

 

وتابع: "السفير بدر عبد العاطي خدم في إسرائيل وواشنطن والاتحاد الأوروبي ما بين ألمانيا وبلجيكا حتى اليوم، حيث كان سفيرًا لمصر في الاتحاد الأوروبي وبروكسيل".

 

واستطرد: "كل التحية والتقدير لسامح شكري وزير الخارجية السابق الذي قضى في الوزارة 10 سنوات، خاض خلالها مفاوضات واتصالات ولقاءات ولديه علاقات واسعة ويحظى بمكانة كبيرة في الخارج".

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