الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميار شريف تودع ويمبلدون للتنس من الدور الأول

ميار شريف
ميار شريف

ودّعت المصرية ميار شريف بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس ثالث بطولات الجراند سلام من الدور الأول، بخسارتها أمام المجرية دالما جالفي بمجموعتين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما منذ قليل.

جالفي المصنفة الـ127 عالميًا اكتسحت ميار شريف في المجموعة الأولى حيث فازت بنتيجة 6 أشواط مقابل شوط في زمن قدره 27 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، استمر تراجع البطلة المصرية ميار شريف، لتخسر بـ 6 أشواط مقابل شوطين في زمن قدره 39 دقيقة، لتودع البطلة المصرية البطولة من الدور الأول.

وميار شريف تبلغ من العمر 28 عامًا، وتحتل المركز الـ78 في الترتيب الشهري للاعبات التنس المحترفات حول العالم.

وما زال مشوار ميار شريف مستمر في بطولة ويمبلدون، حيث ستتنافس مع زميلتها بلينكوفا ضد الزوجي الياباني أويشيجما وهوزومي، غدًا في منافسات زوجي السيدات بالدور الأول.

ميار شريف ويمبلدون جراند سلام شريف بطولة ويمبلدون التنس

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