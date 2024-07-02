الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024.. أرناوتوفيتش في هجوم النمسا وجولير يقود تركيا

جولير
جولير

أعلن رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره تركيا مساء اليوم في ختام مباريات دور الـ16 ببطولة يورو 2024.

ويقود هجوم النمسا مهاجم إنتر ماركو أرناوتوفيتش، بينما يبدأ أردا جولير لاعب ريال مدريد أساسيًا مع المنتخب التركي.

يورو 2024.. أرناوتوفيتش في هجوم النمسا.. وجولير يقود تركيا

وجاء تشكيل النمسا كالآتي:

حراسة المرمى: بينتز

خط الدفاع: بوش، دانسو، لينهرت، مويني

خط الوسط: سويلاد، لايمر، سبيتزر

خط الهجوم: شميد، أرناوتوفيتش، بومجرتنر

بينما جاء تشكيل تركيا كالآتي:

حراسة المرمى: جونك

خط الدفاع: مولدر، ديمرال، بردكيتش، كيدجول

خط الوسط: أيهان، يوكسيك، كوكاتش

خط الهجوم: جولير، يلديز، يلماز

ويأمل منتخب تركيا، تحت قيادة المدرب فينشينسو مونتيلا، في مواصلة التألق والتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا.

وتأهل المنتخب التركي للدور ثمن النهائي، بعدما حل وصيفًا في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، خلف البرتغال المتصدر بفارق الأهداف فقط.

يورو 2024 تركيا النمسا أرناوتوفيتش جولير

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