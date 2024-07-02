برلماني: أزمة الكهرباء وارتفاع التضخم على أجندة الحكومة الجديدة

أكد مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك أولويات واضحة على جدول أعمال الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي فور تشكيلها، موضحا أن إنهاء معاناة المواطن البسيط وحل مشكلة الكهرباء وتخفيف الأحمال والتصدي للتضخم، قضايا رئيسية.

أوضح الكمار، في تصريحات اليوم، أن على الحكومة الجديدة اتخاذ إجراءات فاعلة لحل مشاكل المواطن البسيط، وأن تنتهج نهجا أكثر فاعلية في ترتيب الأولويات في ظل هذا الاضطراب الإقليمي والعالمي جنبا الي جنب نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

تابع عضو النواب أنه لا يمكن الغاء ما قامت به حكومة الدكتور مدبولي من مجهودات كبيرة، بتوجيهات الرئيس السيسي، فقد استطاعت أن تؤسس للاصلاح الاقتصادي وأن تنطلق نحو الجمهورية الجديدة ببناء وبنية تحتية كبيرة وضخمة، لكن المشاكل والتحديات قائمة.

أضاف عضو صناعة البرلمان، بأن على الحكومة الجديدة، أن تعمل في اطار تأكيد الرئيس على استمرار الحوار الوطني، باعتباره ضرورة استراتيجية في المرحلة المقبلة مع ضرورة الاهتمام بحراك سياسي أكبر، وعل كافة الملفات، مشددًا أن المرحلة تحتاج لتحركات مغايرة وطرح ملفات ملحة سياسية واقتصاديا.

واختتم الكمار بالقول أن الشعب المصري يعلق آمال كبيرة علي الحكومة القادمة في تخطي العقبات الاقتصادية والإقليمية الراهنة والتنفيذ التام لتكليفات الرئيس.