أبرز ملامح الدورة الثانية لـ مهرجان العلمين (فيديو)
عرض برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، تقريرا بعنوان "أبرز ملامح الدورة الثانية من مهرجان العلمين".
وتمثلت أبرز الملامح في التالي
- يشمل مهرجان العلمين 5 فعاليات هي الموسيقى، المسرح، الطعام، الرياضة، الترفيه، وبالإضافة إلى مهرجان "نبتة" للأطفال.
- تشهد فعاليات المهرجان إقامة 10 حفلات غنائية لأبرز النجوم المصريين والعرب من بينهم عمرو دياب ومحمد منير وكاظم الساهر، وديانا حداد وويجز وغيرهم.
- يقام ضمن المهرجان 35 فعالية ترفيهية إلى جانب 12 حدثا رياضيا تغطي جانب كبير من الألعاب الجماعية والفردية ومجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية.
- قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إقامة معظم فعاليات مهرجان العلمين في الفترة الصباحية ترشيدًا للطاقة.
- تخصيص 60% من أرباح المهرجان هذا العام لصالح غزة بجانب رفع العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري في فعاليات المهرجان.