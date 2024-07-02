الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنبي يفرض التعادل على المقاولون العرب في الدوري

المقاولون العرب
المقاولون العرب

فرض فريق إنبي تعادلًا مثيرًا على ضيفه المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل” موسم 2023-2024.

استطاع علي فوزي تسجيل الهدف الأول لـ إنبي في الدقيقة العاشرة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى غالطت محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب، لتسكن شباكه.

وأدرك محمد سالم التعادل لـ المقاولون العرب في الدقيقة 38 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها "سافيولا" من الجهة اليمنى.

وسجل أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، حيث أرسل سافيولا ركلة حرة من الجهة اليسرى، لتصل لـ أوشايا، قبل أن يحاول لاعب الفريق البترولي تشتيت الكرة، لكنه أسكنها شباك فريقه بغرابة، ليمنح "ذئاب الجبل" نقاط الانتصار.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنبي بسبب خطأ على فاروقا ضد صلاح زايد لاعب الفريق البترولي.

علي فوزي انبرى لتنفيذ الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 104، ليسجل هدف التعادل لفريقه، منهيًا المباراة بدون فائز.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنبي إلى 42 نقطة في المركز الرابع، ورصيد المقاولون إلى 20 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب دوري نايل.

المقاولون العرب انبى الدورى المصرى دوري نايل محمد سالم

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