الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضوابط نشرات النقل والندب لمعلمى محافظة دمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التعليم دمياط، أن هناك خطة للتعامل مع معدلات العجز والزيادة في المواد الدراسية؛ لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة يسودها الانضباط والالتزام.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بموجهي عموم المواد ومسئولي التناسيق، بحضور إيناس عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية ورحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.

حيث تم توجيه الموجهين العموم ومسئولى التناسيق المختلفة بالالتزام بمعدلات العجز والزيادة في هيئات التدريس بكل مدارس المحافظة والتطبيق الكامل للقرار الوزاري رقم ٢٠٢ والخاص بإجراءات ندب ونقل المعلمين مع اتباع معدلات العجز والزيادة في المواد الدراسية؛ لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة يسودها الانضباط والالتزام، وذلك وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة للعمل مع تجهيز وإعداد ملف خاص بالحالات الصحية والإنسانية لبعض المعلمين الراغبين في الندب والنقل والمدعمة بالمستندات الرسمية وعرضها على السلطة المختصة.
 

كما أكد وكيل الوزارة، الالتزام بالدقة والمصداقية المهنية والشفافية وتقدير المسئولية في العمل خلال تجهيز نشرات النقل داخل الإدارات التعليمية والتحلي بالجدية، والالتزام خلال المرحلة الاستعدادية الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة.

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