حبس 4 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال تقدر بـ 150 مليون جنيه

أمرت جهات التحقيق بحبس 4 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال تقدر بـ 150 مليون جنيه خارج نطاق السوق المصرفية بمحافظة القاهرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قد اضطلعت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى – تأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (150 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.