الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الباز: التغييرات الوزارية الجديدة تعكس نقلة ضخمة فى فلسفة الدولة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن  التغييرات الوزارية في الحكومة المصرية، موضحًا أن التغييرات شملت تعيين محمد جبران وزيرًا للعمل، وأحمد هنو وزيرًا للثقافة، بالإضافة إلى تعيين اللواء طارق مرزوق محافظًا للدقهلية، واللواء محب حبشي محافظًا لبورسعيد، وهشام أبوالنصر محافظًا لأسيوط، وأيمن إبراهيم عطية محافظًا للقليوبية.

وأشار "الباز" خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، إلى أن هذه التغييرات تعكس نقلة ضخمة في فلسفة التفكير للدولة المصرية، حيث جرت مشاورات التشكيل الوزاري من خلال أكثر من 65 لقاء مع المرشحين للوزارات.

وأضاف أن هذه المرة لم يكن هناك إخفاء لقائمة المرشحين، بل كانت الدولة بحاجة إلى تخفيف الأحمال عن المواطن، وهو ما تم توجيه الحكومة لدراسته وتنفيذه.

وأكد "الباز" أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجيه الأساسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق رفاهية المواطن المصري.

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