شريف الجبلي يلقي كلمة بالبرلمان الأفريقي حول تقنين المرتزقة والأمن الغذائي

شارك الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي، اليوم الثلاثاء، بالجلسة العامة بالبرلمان الافريقي المنعقد بجنوب أفريقيا حاليًا.

وألقى الجبلي، بيانا بشأن موضوعين هامين وهما بيان بشأن المرتزقة بأفريقيا ودورهم وكذلك كيفيه إيقاف نشاط المرتزقة بأفريقيا.

كما ألقى الجبلي، بيان آخر بشأن الأمن والسلام بأفريقيا، لافتًا إلى تقديم عدد من المقترحات والوصول إلى عدد من القرارات بشأن الأمن الغذائي، وعرض الموقف المشترك للاتحاد الأفريقي بشأن إصلاحات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

المشاورات شملت المسودة الصفرية لاتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المعدلة للقضاء على الارتزاق في أفريقيا

يشار إلى أن المقدمون للجلسات شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية وحل المنازعات، وكريستوفر سونا كايوشي، رئيس قسم نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج إصلاح القطاع الأمني، ومفوضية الاتحاد الأفريقي.