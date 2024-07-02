الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الباز يكشف مطالب المواطنين من الحكومة الجديدة (فيديو)

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

أكد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن تحقيق رضا المواطنين يتطلب آليات محددة، مشددًا على ضرورة تواصل الحكومة مع المواطنين والاستجابة لشكواهم ومطالبهم، مع التأكيد على وجود محاسبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الباز، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة أمام الشعب، وأن المواطنين يمتلكون وسائل لمراقبة أداء الحكومة.

 

وأضاف أن مطالب المواطنين من الحكومة الجديدة بسيطة، فهم لا يطلبون العيش في قصور، بل يسعون لتحسين الخدمات المتاحة لهم، مشددا  على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع الأزمات والمشاكل بجدية وفعالية.

 

وأوضح "الباز" أن التعامل مع المواطنين يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أهمية إشراك المواطنين في فهم معاناتهم، كما دعا إلى إعادة النظر في دور المتحدثين الرسميين في كل وزارة، وأن تكون الحكومة هي المصدر الأول للمعلومات حول ما يحدث في مصر.

 

وفيما يتعلق بالترويج للاستثمار في مصر، أكد "الباز" أن هذه المهمة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل يجب على المواطنين أيضًا الترويج لمصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المستثمرين من الخارج.

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