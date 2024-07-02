الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المؤتمر الدولي الأول للواعظات.. أبرز الملفات على طاولة وزير الأوقاف الجديد

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

كشفت مصادر حكومية عن اختيار الدكتور أسامة الأزهري، لتولي حقيبة وزارة الأوقاف، في التشكيل الحكومي الجديد، خلفًا للدكتور محمد مختار جمعة.

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وزير الأوقاف فى الحكومة الجديدة.. محطات فى حياة الدكتور أسامة الأزهرى

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، أبرز الملفات على طاولة وزير الأوقاف الجديد..

تجديد الخطاب الديني والمساهمة في تطوير الثقافة والوعي الوطني والمجتمعي، ونشر الخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، ملف المرأة لتمكين واعظة وقيادية بالأوقاف، التمكين للشباب في العمل القيادي والدعوي بالوزارة، ونشر العلم الشرعي بين المسلمين في العالم.  

يأتي أيضا، مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المقرر عقده أغسطس المقبل.. حيث قرر  المجلس عقد المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين يومي 25 و26 أغسطس تحت عنوان: "المؤتمر الدولي الأول للواعظات.. دور المرأة في بناء الوعي" في إطار إعلان وزارة الأوقاف 2024 عامًا للواعظات؛ ونظرًا لأهمية دور المرأة في العمل الدعوي.

تسليط الضوء على دور الواعظات في مجال الدعوة، مع تكثيف برامج التأهيل الخاصة بهن.

ويعتمد المؤتمر على المحاور التالية:
1. المحور الأول: دور المرأة في بناء الوعي الديني.
2. المحور الثاني: دور المرأة في بناء الوعي الثقافي.
3. المحور الثالث: دور المرأة في خدمة المجتمع.

4. المحور الرابع: دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل.
5. المحور الخامس: التجربة المصرية في تمكين المرأة.

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