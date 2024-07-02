أحمد موسى: أحمد كجوك يتمتع بخبرات كثيرة واختياره لوزارة المالية موفق

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية الجديد، قائلًا: "من الشخصيات المحترمة جدًا، ومنصب وزير المالية مش غريب عليه".

التشكيل الحكومي الجديد

وأكد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أحمد كجوك كان ضمن أعضاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وكان دائمًا مع الدكتور محمد معيط في كل اجتماعاته، فهو يتمتع بخبرات كبيرة، معقبًا: "كجوك مكنش مفاجأة وكان يتم تجهيزه منذ فترة".

ووجه موسى، رسالة إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، مقدمًا له التحية على ما قدمه خلال السنوات الماضية، قائلًا: "الدكتور معيط تحمل الكثير، لأن مفيش وزير مالية بيرضي حد، الله يكون في عونه، وأقول له شكرًا على الفترة الماضية وتخطي الأزمة الصعبة".

وتابع: "أي وزير مالية مش بيعجب الناس، وبيكون عنده محددات، فمنصبه مهمة صعبة جدًا».

ووجه التحية أيضًا للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية الجديد، قائلًا: "المستشار فوزي علاقته قوية بالأحزاب السياسية والإعلام، ويستحق هذه المكانة الكبيرة في هذا التوقيت".