الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد شردى: يجب على الحكومة الجديدة التواصل الدائم مع المواطنين (فيديو)

الإعلامي محمد شردي
الإعلامي محمد شردي

أكد الإعلامي محمد شردي، أنه لا توجد دولة في العالم ترضى عن أداء حكومتها، موضحًا أن كل مواطن ينظر إلى مشاكله الشخصية ويرغب في أن يقوم المسئولون بحلها.

وأشار شردي، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، إلى أن البرلمان المصري يدعم دخول الشباب وتمكينهم، حيث تم تكوين تنسيقية شباب الأحزاب من أجل مصلحة الوطن.

وأضاف أن دخول الشباب إلى البرلمان أحدث حراكًا فكريًا، وأن دور البرلمان رقابي للتأكد من تنفيذ الحكومة لواجباتها بشكل صحيح.

وأكد "شردي" أن الوقت لم يعد يسمح بالأحلام، وأننا الآن على أرض الواقع، حيث المواطن المصري ذكي ويحاسب النائب، والنائب بدوره يحاسب الحكومة، موضحًا أن أول اجتماع للحكومة الجديدة سيكون لتحديد الأولويات، مشيرًا إلى وجود حوار وطني يضم جميع الأحزاب السياسية والخبراء لإبداء آرائهم حول ما يحدث.

وشدد على أهمية التواصل الدائم مع المواطنين، حيث يجب على المسئولين التواصل مع الجمهور الذي يخدمونه، موجها شكره للحكومة السابقة على جهودها في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها.

الاعلامية لبنى عسل الحياة اليوم البرلمان الحكومة الحياة

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