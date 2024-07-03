السيرة الذاتية للدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الجديد

شملت حركة المحافظين الجديدة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تعيين الدكتورة جاكلين عازر لتولي منصب محافظ البحيرة، وذلك خلفًا للدكتورة نهال بلبع التي كانت تشغل منصب القائم بأعمال المحافظ.

ومن خلال السطور القادمة ينشر الدستور أهم المعلومات الكاملة عنها.

-وُلدت في محافظة البحيرة في 13 مارس 1987، حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة، إذ تخرجت من جامعة الإسكندرية عام 2010، وحصلت على درجة الماجستير في طب المجتمع والصحة العامة من جامعة الإسكندرية في عام 2015، وتولت خلال عام 2019 منصب نائب محافظ الإسكندرية بعد أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

-عملت جاكلين عازر كمعيدة في قسم طب المجتمع بكلية الطب في جامعة الإسكندرية من عام 2012 حتى عام 2016

-حصلت على درجة الدكتوراه في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي في عام 2016

- شغلت منصب مساعد مدير مشروع في منظمة الصحة العالمية لمشروع تقييم تغطية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

- شاركت في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الذي عقد في الفترة من فبراير 2018 حتى فبراير 2019

-شاركت في العديد من المؤتمرات وورش العمل للشباب، ومنتدى شباب العالم.