قبل عرضها في العلمين.. تفاصيل مسرحية «السندباد» لكريم عبدالعزيز

يعود كريم عبدالعزيز إلى رؤية جمهوره وهو على خشبة المسرحي بعد غياب سنوات وصلت لـ23 عامًا بعدما شارك في مسرحية "حكيم عيون" عام 2001 مع الراحل علاء ولي الدين، والفنان أحمد حلمي ليظهر في النسخه الثانية من مهرجان العلمين بعمل مسرحي ترفيهي جديد .

مهرجان العالمين 2

ويقدم كريم عبدالعزيز خلال النسخه الثانية من مهرجان العلمين الذي تنطلق فعالياته من 11 يوليو لـ30 اغسطس مسرحية “السندباد” والتي يقوم احمد الجندي بمهمة اخراجها، حيث سيتم الكشف عن موعد عرضها ضمن ليالي المهرجان .

قصة مسرحية السندباد

المسرحية تدور أحداثها في إطار خيالي حول عمر أبو الهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات، ويشارك ببطولة المسرحية الفنانة نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء سيف، وتأليف وإخراج أحمد الجندي.

الفيل الأزرق 3

وعقد الثلاثي كريم عبد العزيز ومروان حامد وأحمد مراد جلسة عمل مؤخرا، استقر خلالها النجم كريم عبد العزيز على بدء تحضيرات الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

ويشهد الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق تطورا كبيرا في الأحداث كما أن شخصية د. يحيى راشد التي يؤديها النجم كريم عبدالعزيز سيتم تغيير مسارها تمامًا في الجزء الثالث، حيث يظهر كريم عبدالعزيز في صورة "شبح" على عكس بقية الأجزاء، حيث تم الاستقرار على بعض الخطوط الدرامية للجزء الجديد الذي سيشرع أحمد مراد في كتابته خلال الفترة المقبلة.

ويشهد الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق تطورا كبيرا في الأحداث كما أن شخصية د. يحيى راشد التي يؤديها النجم كريم عبدالعزيز سيتم تغيير مسارها تمامًا في الجزء الثالث، حيث يظهر كريم عبدالعزيز في صورة "شبح" على عكس بقية الأجزاء، حيث تم الاستقرار على بعض الخطوط الدرامية للجزء الجديد الذي سيشرع أحمد مراد في كتابته خلال الفترة المقبلة.