ملصقات تعريفة ومنع التكدس المروري.. أبرز ما جاء في جولة رئيس مدينة دمياط الجديدة

أجرى الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز.

واستهل رئيس الجهاز جولته بتفقد عملية إحلال وتجديد جزء من خط الطرد من مواسير GRP إلى مواسير بولى إيثلين قطر 600 مم بطول حوالى 100 متر من محطة رفع كلية التجارة إلى غرفة المحبس خارج المحطة، موجها الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من جميع الأعمال تمهيدا لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية مع ضرورة تطبيق المواصفات.

وعقب ذلك توجه رئيس الجهاز ومرافقوه، لمتابعة أعمال عملية تنفيذ شبكة المياه والصرف الصحي لعمارات سكن مصر بمنطقة تل الدير بالمدينة.

كما استكمل رئيس الجهاز، جولته بتفقد الموقف الغربى لسيارات الأجرة والسرفيس والمنطقة المحيطة به، حيث أكد على مسئولي الموقف بضرورة التأكيد على السائقين بوضع ملصقات التعريفة المقررة، والتشديد على السائقين بالإلتزام بخطوط السير وعدد الركاب، والتنبيه على المواطنين بعدم الرضوخ لأى محاولة إستغلال أو دفع أية زيادة فى تعريفة الركوب المقررة، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ووفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

ووجه رئيس الجهاز، بضرورة التزام سائقي السيارات بأماكن الإنتظار المخصصة، وعدم التواجد خارج الموقف لتجنب حدوث أى تكدس يعيق حركة المرور، مؤكدا على ضرورة الإهتمام بمستوى النظافة بالموقف والمنطقة المحيطة به، وإزالة أي إشغالات أو باعة جائلين من الموقف والتعامل بحسم للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة حيث تابع الدكتور مهندس محمد خلف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سير العمل في الموقف والتحرك بين السيارات والمرور بحيث يتم القضاء على اي تكدس مروري قد يحدث.