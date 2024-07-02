الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هشام عنانى: آمال المصريين معلقة على الحكومة الجديدة

هشام عناني
هشام عناني

قال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحكومة الجديدة محملة بعبء كبير جدًا وستعمل في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة مع اتساع التوتر والاضطرابات الإقليمية.

وأضاف عناني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه على الحكومة الجديدة بذل جهود كبيرة لنيل ثقة المواطن، فآمال الشعب المصري معلقة عليها لتخطي كل العقبات التي واجهها مؤخرًا، وبالتالي فإن عنوان هذه المرحلة "لا مجال للفشل أو التقصير".

وأوضح، أن هناك إجماعًا أن هذه الحكومة تحوز على الثقة وأمامها تكليفات كبيرة وفرصة سانحة لم تتوفر لحكومات سابقة وهي وجود ثلاثة ملفات وهي ملفات سياسية واجتماعية واقتصادية، تم طرح العديد من القضايا فيها ما يقرب من 113 قضية  في الحوار الواطني، وضعت أمام الطاولة حلولًا مدروسة وملموسة من 70% من القضايا التي تهم المواطنين المصريين.

اكسترا نيوز اكسترا اليوم الحكومة الجديدة مصر الشعب الحوار الواطني الرئيس عبدالفتاح السيسي

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