هشام عنانى: آمال المصريين معلقة على الحكومة الجديدة

قال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحكومة الجديدة محملة بعبء كبير جدًا وستعمل في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة مع اتساع التوتر والاضطرابات الإقليمية.

وأضاف عناني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه على الحكومة الجديدة بذل جهود كبيرة لنيل ثقة المواطن، فآمال الشعب المصري معلقة عليها لتخطي كل العقبات التي واجهها مؤخرًا، وبالتالي فإن عنوان هذه المرحلة "لا مجال للفشل أو التقصير".

وأوضح، أن هناك إجماعًا أن هذه الحكومة تحوز على الثقة وأمامها تكليفات كبيرة وفرصة سانحة لم تتوفر لحكومات سابقة وهي وجود ثلاثة ملفات وهي ملفات سياسية واجتماعية واقتصادية، تم طرح العديد من القضايا فيها ما يقرب من 113 قضية في الحوار الواطني، وضعت أمام الطاولة حلولًا مدروسة وملموسة من 70% من القضايا التي تهم المواطنين المصريين.