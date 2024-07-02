كيف أثر التحالف الوطنى فى حياة أهالى البحر الأحمر؟

منذ اللحظات الأولى لإعلان تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكان له أثر إيجابي وتنموي وجزء فاعل في تغيير واقع عدد كبير من الأفراد والأسر من الأولي بالرعاية في مختلف عموم محافظات الجمهورية، إلا أن محافظة البحر الأحمر كان لها من هذه المؤسسة التنموية والتوعوية نصيبا وافرًا.

أحمد إبراهيم أحد اهالي مدينة الغردقة، أكد لـ"الدستور"، أنه شاهد علي مشروعات وأعمال تنموية واجتماعية في شتي المجالات بمحافظة البحر الأحمر، مؤكدًا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كيان كبير يدعم العمل الاجتماعي بشكل قوي، بجانب نشاطاته التي تخفي علي أحد، لافتًا إلي أن ما قدمه التحالف الوطني خلال الفترة الأخيرة بمدن المحافظة كان نموذجًا للعطاء والعمل التنموي الخيرى الاجتماعي.

وأضاف عبدالله محمود، أحد الشباب، بمدينة الغردقة، أنه يتمني أن يكون متطوعًا في التحالف الوطني مؤكدًا أنه كيان يشرف به كل من ينتمي له، مشيرًا إلي أن التحالف الوطني بالبحر الأحمر نفذ مجموعة من الأعمال خلال شهر رمضان كان لها أثر طيب لدي قطاع كبير من أهالي البحر الأحمر.

وتابع، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحر الأحمر كان داعمًا وسندًا لعدد كبير من الأسر الأولي بالرعاية في نطاق المحافظة، مؤكدًا أن أهالي البحر الأحمر يعبرون عن خالص شكرهم لما يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أعمال خيرية واجتماعية.

وأوضح أحمد عبداللاه أحد أهالي مدينة شلاتين، أن جهود التحالف الوطني وصلت لمناطق نائية جنوب المحافظة ولم يدخروا جهدًا لتوفير إحتياجات اهالي مناطق حلايب وشلاتين، مؤكدًا أن هناك التفافا كبيرا من الأهالي حول ما يقدمة التحالف الوطني، لافتًا الي أنه منذ تدشين التحالف الوطني لم يتوان عن تقدم العون والمساعدة للأسرة الأولي بالرعاية.