أحمد موسى يكشف كواليس اختيار أسامة الأزهرى وزيرا للأوقاف

نقدم الإعلامي أحمد موسى بخالص التهنئة لوزراء التشكيل الحكومي الجديد، وخص الدكتور أسامة الأزهري، الذي يتولى مسئولية وزارة الأوقاف في توقيت صعب.

تهنئة أسامة الأزهري

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد،:” الحكاية كانت واضحة من بدري، حيث كان يتم تأهيل الدكتور أسامة الأزهري لتولي الوزراة منذ قترة زمنية سابقة".

التشكيل الحكومي الجديد

وأكد الإعلامي أحمد موسى أنه يتقدم بخالص التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأسبق، وذلك على جهوده المبذولة على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالوزارة.

وتابع: "الدكتور محمد مختار جمعة استطاع حماية دور العبادة من الأخونة، حيث تولى الوزارة في وقت صعب للغاية، وبالرغم من هذه الصعوبة إلا أنه استطاع السيطرة على الوزراة وحماية منابر المساجد من أفكار الإخوان السامة".

واستطرد: "وزارة الأوقاف تطورت كثيرًا في عهد الدكتور محمد مختار جمعة، حيث يمكن القول إن أرباح الوزارة تخطت هذا العام 2 مليار جنيه".