الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بطريق كفر شكر

حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية

لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل ثقيل بالطريق الحر بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى أمام قرية أسنيت بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر التخصصى، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل أمام قرية أسنيت بمدينة كفر شكر بالطريق الحر بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى ووجود وفيات ومصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصى؛ لاتخاذ اللازم وتم رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما لقى شاب مصرعه بطعنات نافذة فى القلب والصدر بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى ولفظ أنفاسه داخل المستشفى، وتم التحفظ على الجثة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر التخصصى يفيد ورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر شكر التخصصى بمصرع شاب بطعنات نافذة فى القلب والصدر، بعد دخوله المستشفى لاتخاذ اللازم. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين مصرع شاب بطعنات نافذة فى القلب والصدر يدعى إسلام. ا. ع 24 سنة مقيم بقرية أسنيت دائرة المركز، وتمت معاينة موقع الجريمة وتحديد الجناة وتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ظبط الجناة قبل الهروب خارج دائرة المركز. 

كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

طربق كفر شكر امن القليوبية سيارة ملاكي الطريق الحر شرق الرياح التوفيقى

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