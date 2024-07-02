هولندا تكتسح منتخب رومانيا بثلاثية وتحسم تأهله لربع نهائى اليورو

حسم منتخب هولندا تأهله إلى ربع نهائي بطولة يورو2024، اليوم، بعد التغلب على نظيره رومانيا بثلاثية نظيفة ضمن مباريات دور الـ16.

وسيواجه منتخب هولندا في ربع النهائي الفائز الليلة من مباراة تركيا ضد النمسا في نهاية مباريات دور الـ 16.

الشوط الأول

هدف الشوط الوحيد سجله كودي جاكبو بالدقيقة 20 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، بعد توغله من الجناح الأيسر وتسكن شباك حارس رومانيا بنجاح.

سيطر الطواحين على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 76% مقابل 24% للمنتخب الروماني.

ونجح مدافع توتنهام دراجوسين من إنقاذ هدف محقق بالدقيقة 31 بعدما نجح في إبعاد الكرة من أمام ممفيس ديباي والمرمى خال.

الشوط الثاني

في الدقيقة 54 أضاع ديباي هدف ثاني بغرابة بتسديدة أمام المرمى تصدى لها دفاعات رومانيا.

وفي الدقيقة 58 سدد فان دايك رأسية من ركنية اصطدمت بالقائم الأيسر وتحولت لركلة مرمى.

وتألق حارس رومانيا في الدقيقة 62 أمام تسديدة جاكبو من خارج منطقة الجزاء.

وألغي حكم اللقاء هدفا ثانيا لهولندا بالدقيقة 64 عن طريق جاكبو بعد العودة للفار والذي أثبت وجود تسلل على لاعب ليفربول.

وأنهى البديل دونيل مالين على اللقاء بهدفين بالدقائق 83 و90، بعد مجهود فردي من نجم اللقاء جاكبو.

تشكيل هولندا أمام رومانيا في يورو 2024

أما عن تشكيل هولندا أمام رومانيا في يورو 2024، فشهد تواجد فيرجيل فان دايك أساسيًا في خط الدفاع

وجاء تشكيل هولندا أمام رومانيا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: بارت فيربروجين

خط الدفاع: دينزل دومفريس - ستيفان دي فري - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي

خط الوسط: جيردي شوتن - تياني رايندرز - تشافي سيمونز

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - كودي جاكبو - ممفيس ديباي