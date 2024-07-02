الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المستقلين الجدد": التشكيل الوزاري الجديد يدعو للتفاؤل

هشام عناني رئيس حزب
هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد

قال حزب المستقلين الجدد إن الأسماء المعلنة في التشكيل الوزاري تدعو للتفاؤل، حيث أنها تضم قامات وكفاءات وطنية، قادرة على إنجاز التكليفات المنوطة بالحكومة.

أكد د.هشام عناني رئيس الحزب أن الأسماء المعلنة ولا سيما في الوزرات الخدمية، قادرة على إحداث الفارق في الخدمات الرئيسية لدى المواطن، وهو ما ننشده جميعا.

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أضاف عناني في بيان، أن المهمة صعبة أمام الحكومة الجديدة، لكن هذه الاختيارات مع إعادة ترتيب الأولويات، ستكون قادرة على الإنجاز.

وأوضح أن التشكيل الحالي يحقق المعادلة في المحافظة على ثوابت الدولة وأمنها واستقرارها الداخلي والخارجي، بجانب إنجاز الملفات الداخلية الاجتماعية والاقتصادية الملحة.

وشدد الحزب على ضرورة أن تعمل الوزارة في مسارات متوازية، بمزيد من الجهد، حتى تحقق كثيرا من الآمال المتعلقة بأداء هذه الحكومة.

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